Ισραήλ: Η Σιν Μπετ απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας – Η εμπλοκή της Τουρκίας

Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε σήμερα (03.09.2025) η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γνωστή και ως Σιν Μπεττ, σχετικά με ένα σχέδιο δολοφονίας ενός επιφανούς μέλους της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, η Σιν Μπετ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ενώ ακόμα πρόσθεσε ότι συνελήφθησαν μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιελάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε αυτή η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι μέλη ενός πυρήνα της ισλαμιστικής εξτρεμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν drones.

Η Σιν Μπετ τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε ένα αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία «με σκοπό να πραγματοποιήσει μια δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ» ενώ ανέφερε ακόμα ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Χαμάς, με την οποία το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, ενώ ούτε η Τουρκία σχολίασε το γεγονός.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί.

«Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», είπε, ευχαριστώντας τον Θεό και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.