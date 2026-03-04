Κόσμος

Ισραήλ: Η στιγμή που δημοσιογράφοι του CNN «τρέχουν» στα καταφύγια ενώ ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Οι δημοσιογράφοι διακόπτουν την εκπομπή τους για να πάνε να καλυφθούν από τα εισερχόμενα πυρά
δημοσιιογράφοι
Η στιγμή που οι δημοσιογράφοι σηκώνονται και πάνε προς τα καταφύγιο

Το δικό τους θρίλερ ζουν οι δημοσιογράφοι που έχουν σπεύσει στις χώρες της Μέσης Ανατολής για να καλύψουν τα γεγονότα που συγκλονίζουν παγκοσμίως. Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει δημοσιογράφους του CNN να ακούν ειρήνες και να τρέχουν να βρουν καταφύγιο τη στιγμή που έκαναν εκπομπή για το κανάλι σε ταράτσα κτιρίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Οι ανταποκριτές του CNN στο Τελ Αβίβ λοιπόν βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην πόλη λόγω πιθανότατα εισερχόμενων πυραύλων.

Όπως φαίνεται απο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη στιγμή που ακούγονται οι σειρήνες, οι δημοσιογράφοι με μεγάλη ψυχραιμία διακόπτουν την εκπομπή, βγάζουν γρήγορα τα μικρόφωνά τους, παίρνουν άλλες κάμερες και σύνεργα και ξεκινάνε να κατευθύνονται γρήγορα προς το καταφύγιο χωρίς να σταματάνε να καταγράφουν τα γεγονότα, απ’ ότι φαίνεται.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Έχουμε πιθανότατα νέους πυραύλους να επιτίθονται, οπότε θα κλείσουμε τα μικρόφωνα… πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Τώρα, ενώ βρισκόμασταν στο καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, ακούσαμε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, και αυτό είναι που ακούτε όταν τις αναχαιτίζουν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
147
118
97
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Γιατί ο σιωπηλός Μερτς παρακολουθούσε ανήμπορος τον λαλίστατο Τραμπ να επιτίθεται σε Ευρωπαίους ηγέτες
Πρόκειται για ένδειξη αδυναμίας ή για τακτική της γερμανικής διπλωματίας και του ίδιου του Μερτς να καταφύγει στην κολακεία ώστε να αποκομίσει περισσότερα στη συνέχεια από τον Τραμπ;
Τραμπ και Μερτς στο Οβάλ Γραφείο 5
Newsit logo
Newsit logo