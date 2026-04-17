Ισραήλ: «Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί» λέει ο υπουργός Άμυνας

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, δήλωσε σήμερα (17.04.2026) ο Ισραέλ Κατς πως «η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί».

Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε πως «οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, οι οποίοι επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά.

«Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16.04.2026) προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.