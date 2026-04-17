Ισραήλ: «Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί» λέει ο υπουργός Άμυνας

Δήλωσε ο Ισραέλ Κατς, την πρώτη ημέρα μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης
epa11435906 Israeli Foreign Minister Israel Katz waits to welcome German Foreign Minister Annalena Baerbock (not pictured) before their meeting at the Ministry of Foreign Affairs during her visit to Jerusalem, 25 June 2024. German Foreign Minister Baerbock is on a trip to the Middle East where she will visit Israel, the Palestinian territories and Lebanon. EPA/ABIR SULTAN

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, δήλωσε σήμερα (17.04.2026) ο Ισραέλ Κατς πως «η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί».

Επιπλέον,  ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε πως «οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, οι οποίοι επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά.

«Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16.04.2026) προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

