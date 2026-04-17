Τραμπ σε Ιράν: Ευχαριστούμε που ανοίξατε τα Στενά του Ορμούζ αλλά για εσάς παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Ο Ντόναλντ Τραμπ / reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Με μία ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το στενό (τα Στενά του Ορμούζ) του είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για κανονική διέλευση. Ευχαριστώ!».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα (17.04.2026) ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορικά πλοία για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

stigmiotypo othonis

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σε άλλη ανάρτησή του, λίγη ώρα μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Τα Στενά του Ορμουζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορικές δραστηριότητες και απρόσκοπτη διέλευση, Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, έως ότου η συναλλαγή μας με το Ιράν ολοκληρωθεί κατά 100%. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

