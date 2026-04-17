Ρωσία: Έφεδροι θα στρατολογηθούν για να προστατεύουν υποδομές του Λένινγκραντ από ουκρανικά drones

Μια σημαντική απόφαση πήρε σήμερα (17.04.2026) η περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, προκειμένου να προστατεύσει με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις στρατηγικές υποδομές της από καταστροφικές επιδρομές ουκρανικών drones.

Η περιοχή του Λένινγκραντ της Ρωσίας, στην οποία βρίσκονται τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, από τα οποία γίνονται οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σχεδιάζει να στρατολογήσει εφέδρους για να σχηματίσουν νέες μονάδες για την προστασία βασικών υποδομών από drones.

Οι εξαγωγές πετρελαίου, η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ρωσίας, μέσω των λιμανιών Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ έχουν διακοπεί τον τελευταίο μήνα λόγω των επιθέσεων με drones από την Ουκρανία, οι οποίες έχουν ενταθεί.

Οι νέες μονάδες θα αναπτυχθούν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, σε ανακοίνωσή του, στην οποία δεν αναφέρεται η Ουκρανία.

Σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας «αποφασίσθηκε ότι η αεροπορική προστασία της περιφέρειας Λένινγκραντ από επιθέσεις με drones πρέπει να ενισχυθεί», προστίθεται στην ανακοίνωση του κυβερνήτη που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram.

Το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ανακοίνωσε ότι η Ρωσία κατέρριψε τον Μάρτιο 11.211 ουκρανικά drones, σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Οι έφεδροι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκεια από δύο μήνες έως μερικά χρόνια, είπε ο Ντροζντένκο.