Ισραήλ: Νέα επίθεση από το Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους – Δεν υπήρξαν τραυματίες, χτυπήθηκε σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ασντόντ

Νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας (23.6.25).

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την πόλη Ασντόντ στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, ο βαλλιστικός πύραυλος έπληξε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανική περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές ρεύματος.

BREAKING: Plumes of smoke seen in Ashdod, southern occupied Palestine, following a missile attack from Iran aimed at Israeli targets. pic.twitter.com/2mo0fnroGA