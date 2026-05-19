Σαν Ντιέγκο: Ανήλικος ο ένας δράστης των πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο – Αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν 3 θύματα

Ανάμεσα στα θύματα και ο φρουρός του Ισλαμικού Κέντρου που κατάφερε να σώσει παρευρισκόμενους πριν πέσει νεκρός - 17 και 19 χρόνων οι δράστες
Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο «φως» από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Μέχρι στιγμής 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ νεκροί είναι και οι δράστες. Ο ένας από αυτούς μόλις 17 χρόνων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (18.05.2026) στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Ο 17χρονος μαζί με τον 19χρονο άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τα θύματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Λίγο μετά βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο, έχοντας αφαιρέσει τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ ανέφερε πως οι δράστες βρέθηκαν με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Η έρευνα για τα αίτια θανάτου τους συνεχίζεται.

Η μητέρα του ενός εφήβου ενημέρωσε τις αρχές ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις, ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της και ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με έναν «σύντροφο» ντυμένο με στολή παραλλαγής.

Το Ισλαμικό Τέμενος που σημειώθηκε η επίθεση

Σχετικά με τα θύματα, ο ένας από αυτούς ήταν φρουρός ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου και φέρεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της επίθεσης.

«Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η ταυτότητα των άλλων θυμάτων παραμένει άγνωστη.

O Γουόλ δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται ένας εργαζόμενος σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων να δέχθηκε πυροβολισμό στο κράνος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο των πυροβολισμών

«Λάβαμε κλήσεις για ένα όχημα, λίγα τετράγωνα μακριά [από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο], από το οποίο πυροβολούσαν έναν εργαζόμενο σε διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Ο εργαζόμενος είναι καλά, αλλά συνεχίζουμε να ερευνούμε το σημείο. Φαίνεται να πυροβολήθηκε στο κράνος, το οποίο “απέκρουσε” τη σφαίρα και του έσωσε τη ζωή, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως», ανέφερε.

Οι αρχές, πρόσθεσε ο Γουόλ, βρίσκονται στη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας, καθώς συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο και πληροφορία, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο και τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποτραπεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν τη Δευτέρα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο της τραγωδίας

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών» τονίζεται.

αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ

Ο κυβερνήτης και η Πρώτη Σύντροφος ευχαρίστησαν επίσης τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης και τόνισαν ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να γίνονται στόχοι βίας.

«Οι πιστοί, οπουδήποτε, δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια και δεν θα ανεχθούμε πράξεις τρόμου ή εκφοβισμού κατά κοινοτήτων πίστης» αναφέρεται.

Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε «τους γενναίους αστυνομικούς και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που ενήργησαν άμεσα για να προστατεύσουν τα παιδιά και τους πιστούς» και έστειλε μήνυμα προς της μουσουλμανική κοινότητα του Σαν Ντιέγκο λέγοντας ότι «η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό σας».

