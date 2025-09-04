Ισραήλ: Νέες εκκλήσεις οικογενειών για την επιστροφή των ομήρων – Πίεση κατά Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς

Οι οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα εντείνουν τις εκκλήσεις τους στο Ισραήλ. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις, μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να συνάψει μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Ύστερα από 700 ημέρες, ακούμε επιτέλους τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων — των ζωντανών για αποκατάσταση και των νεκρών για να ταφούν», ανέφερε η οργάνωση. Καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Ουάσινγκτον και τους μεσολαβητές να συγκαλέσουν χωρίς καθυστέρηση τις ομάδες διαπραγμάτευσης και να τις κρατήσουν στο τραπέζι μέχρι να υπάρξει συμφωνία στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους συγγενείς, 48 όμηροι παραμένουν ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου είκοσι θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

After 700 days, we are finally hearing from both Israel and Hamas about their desire to reach a comprehensive agreement for the return of all hostages – the living for rehabilitation and the deceased for proper burial.



We call on Prime Minister Netanyahu, the US administration,… — Bring Them Home Now (@bringhomenow) September 4, 2025

«Ο χρόνος τελειώνει», προειδοποιούν, καλώντας τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους για να απαιτήσουν την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων και τον τερματισμό του πολέμου.