Κόσμος

Ισραήλ: Νέες εκκλήσεις οικογενειών για την επιστροφή των ομήρων – Πίεση κατά Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι συγγενείς των αιχμαλώτων καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση και τους διεθνείς μεσολαβητές να αρπάξουν την ευκαιρία για την απελευθέρωσή τους
Διαδήλωση στο Ισραήλ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων
Διαδήλωση στο Ισραήλ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων / REUTERS / Ronen Zvulun

Οι οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα εντείνουν τις εκκλήσεις τους στο Ισραήλ. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις, μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να συνάψει μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Ύστερα από 700 ημέρες, ακούμε επιτέλους τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων — των ζωντανών για αποκατάσταση και των νεκρών για να ταφούν», ανέφερε η οργάνωση. Καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Ουάσινγκτον και τους μεσολαβητές να συγκαλέσουν χωρίς καθυστέρηση τις ομάδες διαπραγμάτευσης και να τις κρατήσουν στο τραπέζι μέχρι να υπάρξει συμφωνία στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους συγγενείς, 48 όμηροι παραμένουν ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου είκοσι θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

 

«Ο χρόνος τελειώνει», προειδοποιούν, καλώντας τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους για να απαιτήσουν την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων και τον τερματισμό του πολέμου.

Κόσμος
