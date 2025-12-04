Κόσμος

Ισραήλ: Νεκρός ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πολιτοφυλακής που πολέμουσε τη Χαμάς στη Γάζα

Στο παρελθόν οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν υποστηρίξει την φατρία του με όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό
Μαχητές της Χαμάς στη Γάζα
Μαχητές της Χαμάς στη Γάζα / REUTERS / Stringer

Σημαντική απώλεια για το Ισραήλ ο θάνατος του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ενός Παλαιστίνιου ηγέτη πολιτοφυλακής που ήταν «ορκισμένος εχθρός» της Χαμάς και παράλληλα αποτελούσε κρίσιμο σύμμαχο των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού μετέδωσε σήμερα (04.12.2025) ότι ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, που τον είχε «επικηρύξει» η Χαμάς, πέθανε σε νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ εξαιτίας τραυμάτων που υπέστη από μάχες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η πολιτοφυλακή του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ είχε συνεργαστεί με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο περιοχή στην Ράφα, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των IDF.

Κατά την διάρκεια του πολέμου με την Χαμάς, το Ισραήλ είχε υποστηρίξει την πολιτοφυλακή αυτή και τους είχε προμηθεύσει με όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό, αφού πολεμούσαν την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ένοπλη οργάνωση του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ ονομάζεται «Popular Force» και αποτελούσε το αντίπαλο δέος της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα, για αρκετούς μήνες πριν τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025.

Η Χαμάς προσπαθούσε να σκοτώσει τον Σαμπάμπ και να αφανίσει την φατρία του, ωστόσο η ισραηλινή υποστήριξη ήταν υπερπολύτιμη, με την Popular Force να παραμένει στο προσκήνιο ακόμα και μετά την εκεχειρία.

Εξάλλου, μαχητές της Χαμάς – λίγα 24ωρα αφού «σίγησαν τα όπλα» στη Γάζα στις 13 Οκτωβρίου 2025 – προχώρησαν σε εκτελέσεις Παλαιστινίων με την κατηγορία ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ, μερικοί εκ των δολοφονηθέντων θεωρήθηκαν ότι ήταν μέλη της πολιτοφυλακής του Σαμπάμπ.

Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι στις αιματηρές συγκρούσεις της 19ης Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή της Ράφα, όταν για πρώτη φορά η εκεχειρία παραλίγο να καταρρεύσει, η Χαμάς υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων δεν ήταν το Ισραήλ, αλλά η πολιτοφυλακή του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ

