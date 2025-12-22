Ισραήλ: Ο Νετανιάχου κλείνει το ραδιόφωνο του στρατού – «Πλήγμα για την δημοκρατία» λένε επικριτές του

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η απόφαση του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να κλείσει ο δημοφιλής εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός του στρατού.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε πως ένα ραδιόφωνο που διευθύνεται από τον στρατό και μεταδίδει για πολίτες είναι μια ανωμαλία για κάθε δημοκρατία, ενώ ο Νετανιάχου είπε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, «νομίζω ότι υπάρχει στη Βόρεια Κορέα και ίσως σε μερικές άλλες χώρες και μάλλον δεν θέλουμε να συγκαταλεγόμαστε σε αυτές».

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς πρότεινε το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού, που μεταδίδει από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους, μέχρι την 1η Μαρτίου 2026 στην προσπάθεια, όπως είπε, να διατηρηθεί ο ακομμάτιστος χαρακτήρας του στρατού του Ισραήλ.

Ο αρχικός σκοπός του, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς, ήταν να μεταδίδει προγράμματα για τους στρατιώτες του Ισραήλ αλλά με την πάροδο του χρόνου λειτούργησε ως πλατφόρμα για απόψεις που «επιτίθενται στις IDF [Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας] και στους ίδιους τους στρατιώτες των IDF».

Το ραδιόφωνο του στρατού είναι ένα από τα δύο χρηματοδοτούμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, το άλλο είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN που έχει ένα τηλεοπτικό ειδησεογραφικό κανάλι, αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και μια δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα. Αμφότερα διαθέτουν συντακτική ανεξαρτησία.

«Πλήγμα για την δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου»

Επικριτές κατήγγειλαν το μέτρο, λέγοντας ότι θα βλάψει την ελευθερία του λόγου.

«Θέλουν ένα υπάκουο μέσο, δεν θέλουν κριτικά μέσα ενημέρωσης», είπε η Ανάτ Σαραγκούστι, που παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου εκ μέρους της Ισραηλινής Ένωσης Δημοσιογράφων σε διάσκεψη με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημοσιογράφων στο Τελ Αβίβ αυτό τον μήνα.

Το Κίνημα για Ποιοτική Κυβέρνηση στο Ισραήλ, μια ανεξάρτητη επιτροπή κατά της διαφθοράς, δήλωσε ότι έχει υποβάλει αίτημα με κατάλογο υπογραφών (petition) κατά της απόφασης της κυβέρνησης.

Το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας (IDI), ένα ακομμάτιστο κέντρο σκέψης, δήλωσε πως το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού εξαλείφει στην ουσία το ένα από τα δύο ανεξάρτητα δημόσια μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ και πως ένα τέτοιο σαρωτικό μέτρο πρέπει να τεθεί στην κρίση της Βουλής.

«Η απόφαση να κλείσει ένας δημόσιος ενημερωτικός οργανισμός δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση. Είναι μέρος ενός ευρύτερου και ανησυχητικού μοτίβου συνεχιζόμενων πληγμάτων στην ισραηλινή δημοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε διαδικτυακά το IDI.

Άλλα σχέδια του συνασπισμού του Νετανιάχου περιλαμβάνουν έναν νόμο που θα διευρύνει ένα προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης το οποίο επιτρέπει απαγορεύσεις ΜΜΕ που κρίνεται ότι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, καθώς και μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της ισραηλινής αγοράς ΜΜΕ.

Ο νόμος χρησιμοποιήθηκε ήδη προκειμένου να απαγορευτούν οι επιχειρήσεις του παναραβικού δικτύου Al Jazeera στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ένας καταιγισμός νομοσχεδίων από τον εθνικιστικό-θρησκευτικό κυβερνώντα συνασπισμό που ανεστάλησαν κατά τον διετή πόλεμο στη Γάζα περιελάμβαναν αναδιαμόρφωση του δικαστικού συστήματος, πυροδοτώντας μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ.

Μερικά από τα νομοσχέδια έχουν από τότε επανεισαχθεί από μέλη του συνασπισμού του Νετανιάχου καθώς το Ισραήλ οδεύει σε ένα εκλογικό έτος και ο πρωθυπουργός του επιδιώκει να του δοθεί άνευ προηγουμένου χάρη στο μέσον της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες εκείνος αρνείται.