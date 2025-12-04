Ισραήλ: Ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν νέος διοικητής της Μοσάντ με ιδεολογική «σφραγίδα» Νετανιάχου

Η Μοσάντ στο Ισραήλ αλλάζει πρόσωπο — και αυτή τη φορά, ο νέος επικεφαλής δεν προέρχεται από την καρδιά του μηχανισμού πληροφοριών. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε να αναθέσει την ηγεσία της υπηρεσίας στον υποστράτηγο Ρόμαν Γκόφμαν, τον στρατιωτικό ακόλουθό του, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε υπηρεσία πληροφοριών. Θα διαδεχθεί τον Νταβίντ Μπαρνέα όταν η θητεία του τελευταίου ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026.

Γεννημένος στη Λευκορωσία και μετανάστης στο Ισραήλ από την ηλικία των 14 ετών, ο στενός συνεργάτης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ακολούθησε μια καθαρά στρατιωτική πορεία, κυρίως στα τεθωρακισμένα — και όχι στο πεδίο των μυστικών υπηρεσιών όπως απαιτεί συνήθως η Μοσάντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, ήταν επικεφαλής του εθνικού κέντρου εκπαίδευσης πεζικού και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Λίγους μήνες αργότερα, το 2024, εντάχθηκε στον στενό κύκλο του πρωθυπουργού, γεγονός που επιτάχυνε την εντυπωσιακή άνοδό του έως την κορυφή μίας από τις πιο ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο.

היום החלטתי למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא.



רומן ליווה אותי בתקופה הקשה ביותר של מדינת ישראל, הראה אומץ, אחריות ויכולת מקצועית נדירה. הוא קפץ מהבית להילחם מול מחבלי חמאס ונפצע קשה, זה אומר הכל על האדם.



אני סומך עליו בלב שלם להוביל את המוסד בשנים הקרובות ומודה לדוד… pic.twitter.com/XxVtFHySTr — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 4, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια επιλογή με ξεκάθαρο ιδεολογικό αποτύπωμα

Η απόφαση αυτή δεν είναι μεμονωμένη: εντάσσεται σε μια σειρά διορισμών του Νετανιάχου στον χώρο της ασφάλειας. Μετά την τοποθέτηση του Νταβίντ Ζίνι —επίσης αξιωματικού προερχόμενου από τον θρησκευτικό σιωνισμό— στην ηγεσία της Σιν Μπετ, ο πρωθυπουργός επιλέγει και πάλι μία φιγούρα ιδεολογικά κοντινή του, αντί ενός ανώτερου στελέχους με μακρά πορεία στο εσωτερικό της υπηρεσίας.

Ο Γκόφμαν σπούδασε σε εβραϊκή θεολογική σχολή (γιεσίβα) στο Ελί, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εστίες του θρησκευτικού σιωνισμού στη Δυτική Όχθη — στοιχείο που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια χώρα όπου η ηγεσία της Μοσάντ συνήθως προέρχεται από τους κόλπους της ίδιας της υπηρεσίας.

Κριτική για την απουσία εμπειρίας στον χώρο των πληροφοριών

Παρότι η απόφαση δεν προκάλεσε πολιτική θύελλα, υπάρχουν επικριτικές φωνές. Ο αρθρογράφος της Haaretz, Ούρι Μισγκάβ, υποστηρίζει ότι ο Γκόφμαν «δεν διαθέτει ούτε την εμπειρία ούτε τα κατάλληλα προσόντα» για να διοικήσει μια υπηρεσία που δρα στο πιο ευαίσθητο επίπεδο μυστικών επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη του, αυτό που μέτρησε ήταν «η πίστη του» στον Νετανιάχου.

Προς το παρόν, το πολιτικό σκηνικό παραμένει σιωπηλό. Ωστόσο, σε μια περίοδο αυξημένης ανασφάλειας, η επιλογή αυτή ενισχύει τη συζήτηση για τον μετασχηματισμό του συστήματος πληροφοριών σε μια δομή που αντανακλά ολοένα και περισσότερο την ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησης Νετανιάχου — και όχι απαραίτητα τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας.