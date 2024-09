Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν τα βίντεο της Χαμάς για «ψυχολογική τρομοκρατία»

Το ισραηλινό Φόρουμ των οικογενειών ομήρων καταγγέλλει τα βίντεο της Χαμάς ότι εμπίπτουν στην «ψυχολογική τρομοκρατία».

Μάλιστα, την οργή των οικογενειών συγκεντρώνει ακόμη περισσότερο ένα από τα βίντεο της Χαμάς το οποίο δείχνει μία όμηρο στη Γάζα όταν ήταν ακόμη ζωντανή, προτού εκτελεστεί κι αυτή από τους απαγωγείς της.

Αυτό «το σοκαριστικό βίντεο» που μεταδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Χαμάς εμπίπτει στην «ψυχολογική τρομοκρατία», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η ένωση που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των οικογενειών των ομήρων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, ημέρα της σφαγιαστικής επίθεσης της παλαιστινιακής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος.

Η οικογένεια της νεαρής Έντεν Γερουσαλμί έκανε γνωστό, μέσω αυτού του δελτίου Τύπου, ότι επιτρέπει τη μετάδοση ενός αποσπάσματος του βίντεο, διάρκειας 10 δευτερολέπτων, στο οποίο η Έντεν απευθύνεται στους οικείους της.

Δύο βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δείχνουν έξι Ισραηλινούς ομήρους των οποίων οι σοροί επέστρεψαν στο Ισραήλ στη συνέχεια.

Τα βίντεο αυτά μεταδόθηκαν ελάχιστα από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και τα social media, καθώς πολλοί εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους απέναντι σε αυτές τις εικόνες που συχνά παρουσιάζονται ως «προπαγάνδα».

