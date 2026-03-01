Ισραήλ: «Όλοι οι ανώτατοι ηγέτες του Άξονα της Τρομοκρατίας του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί»

Με μια ανάρτηση στα social media, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Ιράν, αλλά και στις συμμαχικές τους δυνάμεις και στους «δορυφόρους» τους στην Μέση Ανατολή.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω ως ο «Άξονας της Τρομοκρατίας του Ιράν», οι ένοπλες δυναμεις του Ισραήλ με πανηγυρικό τόνο ανακοινώνουν την πλήρη εξουδετέρωσή του.

Στην κορυφή της «πυραμίδας» στέκεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από ισραηλινή επιδρομή χθες (28.02.2026) στην Τεχεράνη, σε συνδυασμό με δεκάδες στρατιωτικούς ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτοί. Στη φωτογραφία συμπεριλαμβάνονται οι νεκροί ηγέτες των οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, δηλαδή η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη.

It's official: All senior terrorist leaders of Iran's Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH
March 1, 2026

Αναλυτικά αναφέρουν τα επιτεύγματά τους:

Χασάν Νασράλα – Ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Γιαχιά Σινουάρ – Ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Μοχάμεντ Ντεΐφ – Διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι – Αρχηγός του στρατού των Χούθι.

Ακόμα, αναφέρονται αρκετοί άλλοι ηγέτες του Ιράν, όπως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ οι Ισραηλινοί υπενθυμίζουν ότι έχουν σκοτώσει την πλειοψηφία των ανώτερων στελεχών της ηγεσίας της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι.

Στη συνέχεια, οι IDF τονίζουν πως ο στρατός του Ισραήλ «εξόντωσε όλους τους ανώτατους αξιωματούχους του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας σε διάφορες περιοχές, που δρούσαν επί δεκαετίες για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σχεδίασαν, οργάνωσαν και οδήγησαν τη φρικτή σφαγή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις ».

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι: «Η εξόντωσή τους αποτελεί μια περαιτέρω σημαντική πληγή στον ιρανικό άξονα τρομοκρατίας και καθιστά τη Μέση Ανατολή ασφαλέστερη περιοχή για τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ».

Στο τέλος, επισημαίνουν πως: «Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να εξοντώνει κάθε παράγοντα που αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να επιτίθεται σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος τρομοκρατίας με σκοπό να πλήξει το καθεστώς και να αποτρέψει απειλές κατά του μετόπισθεν του Ισραήλ».