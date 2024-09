Ισραήλ: Οργή μετά την ανεύρεση των 6 νεκρών ομήρων από τη Γάζα

Οργή και θρήνος επικρατεί στο Ισραήλ μετά την ανεύρεση των πτωμάτων έξι ομήρων της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, με τα βέλη των συγγενών των ομήρων να στρέφονται κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα της Κυριακής (1.9.24) έγινε γνωστό πως ο στρατός του Ισραήλ εντόπισε στη Λωρίδα της Γάζας 6 πτώματα ομήρων, ανάμεσά τους και του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, μέλος της κοινότητας των Βεδουίνων του νότιου Ισραήλ, διασώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί, ανέφερε ο στρατός.

Μετά τον εντοπισμό του Αρκάντι, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν εντολές να είναι πιο προσεκτικοί λόγω της πιθανότητας να βρίσκονταν και άλλοι όμηροι στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία για το πού βρίσκονταν οι όμηροι, είπε ο Χαγκάρι.

Η Χαμάς και η ένοπλη πτέρυγά της δεν έχουν σχολιάσει προσώρας τις κατηγορίες.

Οι πέντε από τους έξι ομήρους – ηλικίας 23 έως 32 ετών – συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.



Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️



May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0