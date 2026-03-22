Ισραήλ: Πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους έχει εκτοξεύσει το Ιράν από την έναρξη του πολέμου – Αναχαιτίσαμε το 92%

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν που χτύπησαν Ντιμόνα και Αράντ είχαν πολεμικές κεφαλές με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών και όχι πυρομαχικά διασποράς
Το σημείο όπου χτύπησε ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην πόλη Αράντ / REUTERS / Dedi Hayun
Το σημείο όπου χτύπησε ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην πόλη Αράντ / REUTERS / Dedi Hayun

Ανακοίνωση για τις καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026) έδωσε στην δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ υποστήριξαν ότι η αποτυχία να αναχαιτιστούν οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά και δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Από τις ισοπεδωτικές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 150 άνθρωποι, ενώ όπως αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές, οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν είχαν συμβατικές πολεμικές κεφαλές με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών και όχι πυρομαχικά διασποράς.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προσπάθησε να αναχαιτίσει τα ιρανικά βλήματα αλλά δεν το κατάφερε, ενώ διευκρίνισε πως επρόκειτιο για βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Ghadr, τους οποίους είχε καταρρίψει πριν από λίγες ημέρες όταν εκτοξεύθηκαν και πάλι εναντίον του νοτίου Ισραήλ.

Στο σημείο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρυοαρίου 2026, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τους IDF να έχουν ποσοστό αναχαίτισης 92%.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικά βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα στο Ισραήλ
Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν
Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα
Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τους σταθμούς ενέργειας του Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Απαντά με αντίποινα η Τεχεράνη
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 24
Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο έφτασε στην Αραβική Θάλασσα – Είναι εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk
Το υποβρύχιο HMS Anson – εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk Block IV και τορπίλες Spearfish – αναχώρησε προ ημερών από το Περθ της Αυστραλίας και διένυσε περίπου 5.500 μίλια (8.850 χλμ) προκειμένου να φθάσει στην Αραβική Θάλασσα.
Tο υποβρύχιο HMS Anson
Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί επίδειξη ισχύος από το Ιράν, δεν έχει στρατιωτική αξία
Ειδικοί θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε την ικανότητα να εκτοξεύσει πυραύλους σε τέτοια απόσταση, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στο μήνυμα της Τεχεράνης στον στρατηγικό της διάλογο με ΗΠΑ και Ισραήλ
Αυτή η φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στις 11 Φεβρουαρίου 2023, απεικονίζει ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επί του USS Paul Hamilton (DDG 60) κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στο λιμάνι του Ντιέγκο Γκαρσία
