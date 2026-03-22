Ισραήλ: Πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους έχει εκτοξεύσει το Ιράν από την έναρξη του πολέμου – Αναχαιτίσαμε το 92%

Ανακοίνωση για τις καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026) έδωσε στην δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ υποστήριξαν ότι η αποτυχία να αναχαιτιστούν οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά και δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Από τις ισοπεδωτικές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 150 άνθρωποι, ενώ όπως αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές, οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν είχαν συμβατικές πολεμικές κεφαλές με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών και όχι πυρομαχικά διασποράς.

Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.



The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προσπάθησε να αναχαιτίσει τα ιρανικά βλήματα αλλά δεν το κατάφερε, ενώ διευκρίνισε πως επρόκειτιο για βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Ghadr, τους οποίους είχε καταρρίψει πριν από λίγες ημέρες όταν εκτοξεύθηκαν και πάλι εναντίον του νοτίου Ισραήλ.

Στο σημείο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρυοαρίου 2026, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τους IDF να έχουν ποσοστό αναχαίτισης 92%.