Ισραήλ: Πιθανές μεγάλες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ τις επόμενες 24 ώρες – Συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Νότιο Λίβανο

Εντείνονται οι ανησυχίες για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί το Σάββατο (21.09.24) νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ την ίδια στιγμή οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, έπειτα από πληροφορίες για επικείμενο μεγάλο χτύπημα στη Χάιφα από τη σιιτική οργάνωση, ενδεχομένως και εντός των επόμενων ωρών.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου (HFC) εξέδωσε νέους περιορισμούς για τους κατοίκους στο βόρειο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία πιθανή μεγάλη επίθεση από τη Χεζμπολάχ.

Οι οδηγίες αφορούν στην Κάτω, την Κεντρική και την Άνω Γαλιλαία, τον Κόλπο της Χάιφα και ορισμένες από τις κοινότητες στα νότια Υψίπεδα του Γκολάν, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι νέοι περιορισμοί σημαίνουν ότι από τη Χάιφα και προς τα βόρεια οι συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 300 σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, η μετάβαση στη δουλειά θα επιτρέπεται εφόσον υπάρχει προστατευμένος χώρος (καταφύγιο) σε περίπτωση επίθεσης με ρουκέτες. Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα συνεχιστούν τα μαθήματα, με την προϋπόθεση, ωστόσο, να υπάρχουν διαθέσιμοι προστατευμένοι χώροι.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του IDF Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές ανάλογα με τις εξελίξεις και προειδοποίησε ότι οι ρουκέτες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερους από 400 εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι το Σάββατο το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου.

Εν μέσω των συγκρούσεων, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επρόκειτο να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για την ασφάλεια στην περιοχή με υπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους.



REUTERS/Karamallah Daher

Μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ έπληξε πάνω από 180 στόχους της Χεζμπολάχ, σε συνέχεια του σφυροκοπήματος στον Νότιο Λίβανο.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε τουλάχιστον 400 εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι για άμεση χρήση, πλήττοντας στόχους στο έδαφος του Ισραήλ», ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός τόνισε ότι «θα συνεχίσει να επιχειρεί για να διαλύσει και να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Επίσης, ο εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ, από τη Χάιφα προς τα σύνορα με τον Λίβανο. Μεταξύ των μέτρων ασφαλείας είναι οι συναθροίσεις μέχρι 30 άτομα, και η εργασία και εκπαίδευση μόνο αν υπάρχει καταφύγιο κοντά.

Significant Shockwaves produced by the ongoing Israeli Strikes against Southern Lebanon. pic.twitter.com/pO3L9Znw4T