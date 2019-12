Ισραήλ: Πλήρης στήριξη της Ελλάδας για τις θαλάσσιες ζώνης της

Την πλήρη υποστήριξή του και την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της, καθώς και την αντίθεση του σε κάθε απόπειρα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων της, εκφράζει το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τα πρόσφατα βήματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Η αγνόηση του εθιμικού διεθνούς δικαίου της θάλασσας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του και την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της και την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία του με την Ελλάδα» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Israel reiterates its full support and solidarity with Greece in its maritime zones and its opposition to any attempt to violate these rights. Israel attaches great importance to its partnership with Greece.

