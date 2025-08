Ισραήλ: Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ ζητούν από τον Τραμπ βοήθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Κανείς δεν φαίνεται ικανός να μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα που συνεχίζεται από τον Οκτώβριο του 2023… Οι διαδηλώσεις κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχουν πυκνώνουν τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό.

Σχεδόν 600 πρώην αξιωματικοί του τομέα ασφαλείας του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων αρκετοί πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

«Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα!», καλεί σε επιστολή το κίνημα «Διοικητές για την Ασφάλεια του Ισραήλ» (CIS), που υπογράφεται από 550 πρώην επικεφαλής και αξιωματικούς της κατασκοπείας, του στρατού, της αστυνομίας και πρώην διπλωμάτες.

Israeli Security Chiefs Through the Decades “End the war and bring the hostages home!”



This is an extraordinary call, unlike anything we’ve seen in Israel. Almost everyone who was once at the wheel of a major security organization:



Nadav Argaman, Shin Bet Director

