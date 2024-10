Ισραήλ: Σε τρία κύματα οι αεροπορικές επιδρομές προς το Ιράν – Βομβαρδισμοί και στη Συρία

Εκτεταμένη επίθεση κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.2024) το Ισραήλ, θέτοντας «ρίχνοντας λάδι» στις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα ότι ολοκληρώθηκαν οι «στοχευμένες» επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, και συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, συστοιχίες πυραύλων εδάφους – αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, προσθέτοντας ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στις βάσεις τους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα είχαν στόχο συστοιχίες πυραύλων εδάφους – αέρος και άλλα στοιχεία της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Πρόσθεσε εξάλλου ότι επλήγησαν και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των πυραύλων, τους οποίους το Ιράν εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο.

Στις 2 τα ξημερώματα, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σε ολόκληρη την Τεχεράνη και στη γειτονική πόλη στα βορειοδυτικά, το Καράτζ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και ένα σημαντικό εργοστάσιο για παραγωγή φυγόκεντρων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ακολούθησε δεύτερο κύμα εκρήξεων γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, με το ιρανικά ΜΜΕ να αναφέρουν τέσσερις εκρήξεις στην Τεχεράνη και ένα τρίτο κύμα αμέσως μετά.

Οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι αν «το καθεστώς του Ιράν κάνει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε».

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την «επίθεση» του Ισραήλ, αν και πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν «περιορισμένες ζημιές».

Σε ανακοίνωσή της η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επεσήμανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν και του Ιλάμ.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας.

Στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως «δεν έχει αναφερθεί πυρκαγιά ή έκρηξη» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ δεν έπληξε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών δικτύων ABC και NBC.

