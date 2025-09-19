Ισραήλ σε Χαμάς: «Θα χρησιμοποιήσουμε ισχύ άνευ προηγουμένου στην πόλη της Γάζας»

Θέμα χρόνου είναι η πλήρης εισβολή των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας και οι IDF απειλούν ανοιχτά την Χαμάς για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτεθούν στο τελευταίο «προπύργιο» όπως υποστηρίζουν, της παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (19.09.2025) ότι θα κάνει «χρήση άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας ενάντια στους μαχητές της Χαμάς.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Στην συνέχεια ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

Σημειώνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδώσει αρκετές φορές εντολές εκκένωσης, καλώντας τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, λόγω της επικείμενης επίθεσης ευρείας κλίμακας.