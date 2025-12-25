Κόσμος

Ισραήλ: «Σκοτώσαμε διοικητικό στέλεχος της επίλεκτης μονάδας Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν»

Οι ισραηλινές δυνάμεις διευκρίνισαν ότι η επίθεση ακριβείας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Λιβάνου
Στρατιώτες του Λιβάνου σε σημείο ελέγχου
Στρατιώτες του Λιβάνου σε σημείο ελέγχου / REUTERS / Karamallah Daher/File Photo

Μπορεί να βρίσκεται σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, ανάμεσα στο Ισραήλ και στην – υποστηριζόμενη από το Ιράν –  Χεζμπολάχ, αυτό δεν φαίνεται να εμποδίζει τις ισραηλινές δυνάμεις από το να εξαπολύουν πλήγματα στη γειτονική τους χώρα όταν το κρίνουν απαραίτητο.

Αυτό έγινε και σήμερα (25.12.2025) όταν το Ισραήλ εντόπισε στον Λίβανο ένα διοικητικό στέλεχος της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Quds, πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, τον οποίο τελικά σκότωσαν με πλήγμα ακριβείας.

Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατηγορούν την δύναμη Quds και τον μαχητή ότι «σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους από την Συρία και τον Λίβανο».

Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της δύναμης Quds, με την κωδική ονομασία «Unit 840».

Ο ίδιος φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια «συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από την Συρία και στον Λίβανο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Κόσμος
