Ισραήλ: «Σκοτώσαμε επίλεκτους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο»

Δεν έχουν τέλος τα καταστροφικά πλήγματα που εξαπολύουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ στον Λίβανο, με στόχο θέσεις και οχυρά της Χεζμπολάχ.

Στις 2 Μαρτίου 2026, η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία, με αποτέλεσμα όμως να καταρρεύσει η εκεχειρία του Νοεμβρίου του 2024 και να συρθεί ο Λίβανος εκ νέου σε νέες πολεμικές συγκρούσεις.

Το Ισραήλ ξεκίνησε στην συνέχεια μπαράζ βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών με στόχο να εξουδετερώσει υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ αλλά και των Φρουρών της Επανάστασης που δραστηριοποιούνται στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (12.03.2026) ότι σκότωσε τον Αμπού Νταρ Μοχαμάντι, διοικητή επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, ο οποίος είχε σταλεί στον Λίβανο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, με τους IDF να δημοσιεύουν σχετικά πλάνα από το πλήγμα.

A member of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps who was operating as a commander in Hezbollah’s missile unit was killed in an Israeli airstrike in Lebanon this week, the IDF announces.



Abu Dharr Mohammadi, who the military says was a "central figure in the military… pic.twitter.com/StV45w6qIZ
March 12, 2026

«Ο Μοχαμάντι ήταν υπεύθυνος για πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποιούσε η Χεζμπολάχ» διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πρόσθεσε σε νέα ανακοίνωση ότι εξουδετερώθηκε και ένας διοικητής της επίλεκτης δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ, ο Αμπού Αλί Ριγιάν, που είχε ως περιοχή ευθύνης τον νότιο Λίβανο.

Ο ίδιος ήταν «υπεύθυνος για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, την στρατολόγηση μελών και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού όπλων της μονάδας Radwan στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσαν οι IDF.

Από την έναρξη του νέου γύρου πολεμικών συγκρούσεων, οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν πως έχουν σκοτώσει πάνω από 350 μαχητές της Χεζμπολάχ και πως έχουν πλήξει περισσότερα από 60 κέντρα διοίκησης της δύναμης Radwan.