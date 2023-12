Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με δύο ομήρους από το Ισραήλ, οι οποίοι κρατούνται σε παλαιστινιακά εδάφη μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς. Πρόκειται για δύο από τους 129 ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους.

Το βίντεο των Ταξιαρχιών Αλ – Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Οι δύο άνδρες εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν να αυξηθεί η πίεση στις ισραηλινές αρχές για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωσή τους.

Ο γιος του Mozez δήλωσε ότι η οικογένεια χάρηκε που είδε το πρώτο σημάδι ζωής μετά την απαγωγή του πατέρα του, αλλά σημείωσε ότι “μοιάζει εντελώς διαφορετικός”.

“Ο μπαμπάς είναι πολύ αδύνατος, φαίνεται ότι είναι εξαντλημένος”, δήλωσε ο Yair Mozes στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet. “Κανονικά χαμογελάει πολύ και είναι σε εγρήγορση, και εδώ βλέπεις σακούλες κάτω από τα μάτια του. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία”.

The Palestinian Islamic Jihad (PIJ) released propaganda video of two more Israeli hostages: Gadi Mozes (79) & Elad Katzir (47) from Kibbutz Nir Oz. This is terrorist propaganda, less well produced compared to yesterday’s #Hamas video. This violates the Geneva Convention which no… pic.twitter.com/ENw21ryqKr

Σημειώνεται πως στις 18 Δεκεμβρίου η Χαμάς δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο με τρεις Ισραηλινούς ηλικιωμένους ομήρους.

Resistance forces published a recorded message by Zionist hostages:



“We are the generation that created IDF. Free us in any way possible. Don’t let the Air Force kill us”



Regarding these confessions, they should have been executed long time ago but Hamas don’t kill prisoners ! pic.twitter.com/xigTsU8p3p