Ισραήλ: Συνεχίζεται το θρίλερ με την παράδοση των 2 τελευταίων σορών – Τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους

Δύο περίπου μήνες κλείνει η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός, και ακόμη δεν έχουν παραδοθεί όλες οι σοροί των ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Ισραηλινοί ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες, Τρίτη 02.12.2025, από τη Χαμάς δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ πριν από λίγο καιρό, η εκεχειρία κρεμόταν σε μία κλωστή για αντίστοιχο περιστατικό.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα ιατροδικαστικά λείψανα που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν σχετίζονται με κανέναν από τους δύο εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα.

Ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε τον Οκτώβριο, είναι η παράδοση από τη Χαμάς των λειψάνων όλων των ομήρων που είχαν απαχθεί και ενώ έχασαν τη ζωή τους συνεχίζουν να βρίσκονται στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Γραφείο του πρωθυπουργού, οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν από το ιατροδικαστικό ινστιτούτο Άμπου Καμπίρ στο Τελ Αβίβ και οι οικογένειες των δύο ομήρων – του Ισραηλινού Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού Σουντθισάκ Ρινθάλακ – ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα.

«Οι προσπάθειες να τους φέρουμε πίσω δεν θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή – να επιστρέψουν για μια σωστή ταφή στη χώρα τους», προσθέτει το Γραφείο του πρωθυπουργού.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού είπε χθες στους Times of Israel ότι τα ευρήματα που παρέδωσε στον IDF από τη Χαμάς περιλάμβαναν «μικρά λείψανα, κομμάτια» ενός σώματος.

Ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η ταυτοποίηση έγινε στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής, πρόσθεσε.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ. Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Ο Ερυθρός Σταυρός δρούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στις μαχητικές οργανώσεις στη Γάζα και το Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση εν ζωή ομήρων και για την παράδοση λειψάνων.