Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα Δευτέρα (29.12.25) προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλεται η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει τον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού Γκαλέι Τσαχάλ, έναν από τους πιο παλιούς και με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στη χώρα.

Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Γιτζάκ Αμίτ εξήγησε πως η αναστολή της απόφασης για κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού έχει σκοπό κυρίως να αποτρέψει τη λήψη από την κυβέρνηση «μη αναστρέψιμων μέτρων» προτού το δικαστήριο αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα του κλεισίματος του σταθμού.

Διευκρίνισε πως η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, που είναι επίσης νομική σύμβουλος της κυβέρνησης και βρίσκεται στο στόχαστρο διαδικασίας καθαίρεσης εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, υποστηρίζει την αναστολή.

Ο Γκαλέι Τσαχάλ, που ιδρύθηκε το 1950, είναι ένα ραδιόφωνο γνωστό για τα ενημερωτικά προγράμματά του που αποτελούν σημείο αναφοράς και τα οποία παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες ακόμη και ξένοι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις κοινής γνώμης, είναι ο τρίτος σε ακροαματικότητα σταθμός στο Ισραήλ με ποσοστό 17,7%.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το κλείσιμό του έως την 1η Μαρτίου 2026, με πρόταση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα είχε εκτιμήσει πως η απόφαση αυτή «εγείρει ανησυχίες για πιθανή πολιτική ανάμιξη στη δημόσια μετάδοση» καθώς και «θέματα σχετικά με επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου».

Ο υπουργός Άμυνας δικαιολόγησε το μέτρο λέγοντας πως το Γκαλέι Τσαχάλ μετέδιδε «πολιτικό και διχαστικό περιεχόμενο, που δεν συνάδει με τις αξίες» του στρατού.

Πρόσθεσε πως στρατιώτες, πολίτες και οικογένειες σε πένθος διαμαρτυρήθηκαν για ένα ραδιόφωνο το οποίο, όπως είπαν, δεν τους εκπροσωπεί και πλήττει το ηθικό και την πολεμική προσπάθεια.

Ο Κατς εκτίμησε επίσης πως ένα ραδιόφωνο που διαχειρίζεται ο στρατός και απευθύνεται στο ευρύ κοινό παρεκκλίνει από τον κανόνα στις δημοκρατικές χώρες.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ είχε καταγγείλει στο X το κλείσιμο του σταθμού, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο «των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να καταστείλει την ελευθερία της έκφρασης στο Ισραήλ σε προεκλογική περίοδο».

Το Ισραήλ αναμένεται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο του 2026 και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία.