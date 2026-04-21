Ο Τραμπ δηλώνει «έτοιμος να επιστρέψει» στον πόλεμο με το Ιράν – Το Ισραήλ εκδίδει «επείγον» μήνυμα προς τον Λίβανο

«Λάδι στη φωτιά» βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ με απειλές και προειδοποιήσεις κατά του Ιράν, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη. Στον απόηχο της λήξης της 2 εβδομάδων εκεχειρίας, η οποία τελειώνει αύριο Τετάρτη (22.04.2026) Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για «παραβίαση της κατάπαυσης πυρός», ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι πριν μερικά 24ωρα αφού άνοιξαν τα Στενά του Ορμούζ, άλλαξαν γρήγορα γνώμη και ανακοίνωσαν εκ νέου το κλείσιμό τους, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα Τρίτη. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιμένουν στον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ πραγματοποίησαν ρεσάλτο και σε 2 τάνκερ με ιρανική σημαία, στον Κόλπο του Ομάν. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται και η εκεχειρία στον Λίβανο, με τον Τραμπ να έχει απαγορεύει στο Ισραήλ να επιτεθεί. Ωστόσο, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προέτρεψε για άλλη μια φορά τους κατοίκους του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο. Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση ανατολή κατά την 53η μέρα πολέμου…
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν μια φωτογραφία του νέου αγάλματος που τοποθετήθηκε στη θέση του.
Ανέφεραν ότι η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε «σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα του Ντεμπέλ στο νότιο Λίβανο», αν και δεν έχουμε ακόμη λάβει καμία αντίδραση από τους κατοίκους της περιοχής.
«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για το περιστατικό και καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον», πρόσθεσαν.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, συζήτησαν την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.
Ο εμίρης του Κατάρ εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Λιβάνου να σταματήσουν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, να πιέσει για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στα νότια σύνορα, ανέφερε η λιβανέζικη προεδρία.
Ο Αούν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του Κατάρ, ιδίως στην παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους του Λιβάνου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων.
Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ ανθρώπους στο πλαίσιο έρευνας για σειρά ύποπτων επιθέσεων εμπρησμού στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων μια φερόμενη συνωμοσία με στόχο χώρο που είχε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα.
Επτά από τις συλλήψεις έγιναν τις τελευταίες 48 ώρες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εμπρησμού, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Παρότι δεν προσδιορίζει τον χώρο, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους στόχους είχε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα.
Η αστυνομία δήλωσε πως ντετέκτιβ συνέλαβαν τρεις άνδρες ηλικίας 24, 25 και 26 ετών στο Χάρπεντεν, βόρεια του Λονδίνου, το απόγευμα της Κυριακής προτού τους αφήσει ελεύθερους με εγγύηση.
Χθες, Δευτέρα, ένας 35χρονος συνελήφθη στο Στίβενεϊτζ, βόρεια του Λονδίνου, ενώ ένας 26χρονος και δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 59 ετών συνελήφθησαν σε ένα όχημα κοντά στο Μπέρμινχαμ της κεντρικής Αγγλίας και οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, όπου παρέμειναν υπό κράτηση.
Σήμερα το πρωί, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 39χρονο στο δυτικό Λονδίνο με βάση τον βρετανικό Νόμο περί Τρομοκρατίας του 2000. Η αστυνομία δήλωσε πως η σύλληψη σχετίζεται με την έρευνα που διεξάγεται μετά τον εντοπισμό δοχείων που περιείχαν μία μη επικίνδυνη ουσία στους Κήπους του Κένσινγκτον στο κεντρικό Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται σε χώρους στο ανατολικό Λονδίνο, πρόσθεσαν οι αστυνομικοί.
Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ένας 17χρονος Βρετανός δήλωσε σήμερα ένοχος για εμπρησμό που δεν έθεσε σε κίνδυνο ζωές, μετέδωσε το BBC, έπειτα από επίθεση σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο. Η πυρκαγιά προκάλεσε μικρές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.
Έπειτα από επίθεση τον περασμένο μήνα σε ασθενοφόρα που ανήκαν σε εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, η αντιτρομοκρατική δήλωσε πως έχει συλλάβει 23 ανθρώπους.
Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε ότι «περιμένουν ακόμα» την επίσημη απάντηση του Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στo Ισλαμαμπάντ.
Ο ίδιος δήλωσε ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να βρίσκεται «στην οδό της διπλωματίας και του διαλόγου», αλλά τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν ήταν «κρίσιμη», καθώς η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων πρόκειται να λήξει σύντομα.
Το Κατάρ συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου με θέμα τις «παράνομες και κατακριτέες» επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Τα κράτη του Κόλπου αντιμετώπισαν σκληρά αντίποινα από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η εκεχειρία του οποίου λήγει αύριο (22.04.2026)
Ο Ισραηλινός στρατιώτης που κατέστρεψε ένα άγαλμα του Ιησού με βαριοπούλα στο νότιο Λίβανο και ο στρατιώτης που τον φωτογράφισε αποτάχθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες φυλάκισης, ανακοίνωσαν οι IDF.
Η πειθαρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των στρατιωτών παρέκκλινε εντελώς από τις εντολές και τις αξίες των IDF, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.
Το Πακιστάν κάλεσε τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός η οποία λήγει αύριο (22.04.2026), ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.
Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ κάλεσε και τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός.
Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τις συλλήψεις που ανακοινώθηκαν χθες (20.04.2026) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δήλωσαν ότι εξάρθρωσαν μια τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με το Ιράν και σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.
Οι συλλήψεις αυτές είναι «αβάσιμες», αντέδρασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σε ανακοίνωση, καλώντας τα Εμιράτα να «σέβονται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών και να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε μια δεύτερη ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ισχυρίζεται ότι ο στρατός του «εξαφάνισε εντελώς» τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της Τεχεράνης, «σε σημείο που το αιμοδιψές Ιράν δεν μπόρεσε να τα αποκτήσει ή να τα εξορύξει».
Επίσης, επέκρινε «τα εντελώς διεφθαρμένα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις» επειδή επικρίνουν τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.
Ένας εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προέτρεψε για άλλη μια φορά τους κατοίκους του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο.
Οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού έχουν καταλάβει το νότιο Λίβανο, νότια του ποταμού Λιτάνι, και λένε ότι το χρησιμοποιούν ως ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια των μαχών τους εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.
Μετά την πρόσφατα ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, πολλοί άρχισαν να επιστρέφουν προς το νότο.
Ωστόσο, όσο ισχύει η εκεχειρία, το Ισραήλ τους έχει πει να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο εκπρόσωπος Avichay Adraee το επανέλαβε σήμερα, λέγοντας:
«Επαναλαμβάνουμε και προειδοποιούμε ότι, από ανησυχία για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας και μέχρι νεωτέρας, σας ζητείται να μην μετακινηθείτε νότια».
Ο Τραμπ λέει ότι δεν θέλει να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία πρόκειται να λήξει την Τετάρτη.
«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε σε συνέντευξή του στο CNBC.
«Το Ιράν μπορεί να βρει πολύ καλή βάση αν καταλήξει σε συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να διαπραγματευτούν.
«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις που ισχυρίζονταν ότι το Ιράν σχεδιάζει να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες.
«Είμαι σίγουρος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το κάνατε. Παρακαλώ μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε στο CNBC ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε την εκεχειρία με το Ιράν για να αναπληρώσει τον εξοπλισμό του.
«Είμαστε φορτωμένοι», είπε. «Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα... τα έχουμε χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιαστούμε και πιθανότατα έχουν κάνει και λίγο ανεφοδιασμό».
«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει», τόνισε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλάει για αναπλήρωση αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.
Πριν στείλει αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για τον πρώτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Τραμπ κοινοποίησε μια αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, αναφερόμενος στην «ισχυρότερη επανεκκίνηση του κόσμου».
