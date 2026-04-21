Κόσμος

Μεξικό: Λάτρης του Χίλτερ ο δράστης που σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε – AI εικόνα του με τους δράστες της σφαγής στο Κολουμπάιν

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.04.2026) στις στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν και με τα γενέθλια του Χίτλερ
Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό και σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια, είχε εμμονή με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη, πριν δώσει τέλος στη ζωή του στο σημείο της επίθεσης, κοντά στην Πόλη του Μεξικού. Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.04.2026), ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν, αλλά και με τα γενέθλια του Χίτλερ.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές που επικαλείται το μεξικανικό μέσο Telediario, ο δράστης άφησε πίσω του μια παράξενη εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανιζόταν δίπλα στους Έρικ Χάρις και Ντύλαν Κλέμπολντ, που στις 15 Απριλίου 1999 μπήκαν στο σχολείο τους, το λύκειο Κολουμπάιν στο Λίτλτον του Κολοράντο και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 12 συμμαθητές τους και έναν δάσκαλο, ενώ τραυμάτισαν 24 ακόμη άτομα, πριν αυτοκτονήσουν.

Οι δυο τους είχαν σχεδιάσει με λεπτομέρειες την σφαγή, φροντίζοντας μάλιστα, να προκαλέσουν και έκρηξη σε άλλο σημείο για να τραβήξουν εκεί την προσοχή των αρχών.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο δράστης είχε στο παρελθόν φωτογραφηθεί να χαιρετά ναζιστικά, ενισχύοντας την εικόνα ενός ακραία ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου με επικίνδυνες ιδεολογικές εμμονές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
133
99
78
65
Newsit logo
Newsit logo