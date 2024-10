Ισραήλ: «Το σπίτι του Νετανιάχου χτυπήθηκε από το drone της Χεζμπολάχ – Προκλήθηκαν υλικές ζημιές»

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) δημοσίευσε νέες πληροφορίες σήμερα (22.10.2024) για την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ το περασμένο Σάββατο (19.10.2024) με στόχο το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Ειδικότερα, τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, επικαλούμενα στοιχεία της Σιν Μπετ, μετέδωσαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ κατάφερε τελικά να χτυπήσει το σπίτι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, προκαλώντας ωστόσο μόνο υλικές ζημιές.

Μετά την άρση της στρατιωτικής λογοκρισίας για το συγκεκριμένο ζήτημα δημοσιεύτηκε μια εικόνα, που προηγουμένως είχε απαγορευτεί να δημοσιευτεί από τον ισραηλινό στρατό, η οποία δείχνει τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι από την επίθεση του drone.

Η έκρηξη έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί διότι ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

A Hezbollah drone launched from Lebanon at Prime Minister Benjamin Netanyahu’s home in Caesarea on Saturday caused damage to his residence, the military censor now permits for publication.



An image shows the damage caused to the home by the drone impact.



There were no injuries,… pic.twitter.com/qg84M7fOXf