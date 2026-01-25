Ιστορική χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Άδεια ράφια σούπερ μάρκετ, πολικές θερμοκρασίες και 230.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται οι κάτοικοι στις ΗΠΑ, καθώς σφοδρή χιονοθύελλα αναμένεται μετά τα κεντρικά, να χτυπήσει και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η χιονοθύελλα στις ΗΠΑ απειλεί 200 εκατομμύρια κατοίκους με διακοπή ρεύματος και το δίκτυο μεταφορών με παράλυση, εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι αρχές μιλάνε για ιστορική χιονοθύελλα, καθώς 230.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

ACCUMULATIONS RISING: Oklahoma has continued to see snow since Friday, with Tulsa picking up 4–5 inches overnight. More snow is expected today as bitter temperatures persist, and the state even broke a record yesterday. FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel has the latest: pic.twitter.com/IWSs1OfJAf — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν το νερό να παγώνει σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Μπρούκλιν και το Κόνι Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη σε ένα φαινόμενο που οι ειδικοί ονομάζουν «παγωμένος θαλάσσιος ψεκασμός».

A spectacular natural phenomenon called freezing sea spray or freezing sea spray occurs on rocks and slopes overlooking the sea (such as the Atlantic Ocean beaches in Brooklyn, Coney Island, Rockaway, or even the coastal areas of Hudson River if they are open to a relatively open… pic.twitter.com/HHdlW5TzxZ — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) January 24, 2026

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

The situation in subtropical Dallas, Texas. A «historic» snowstorm has left more than 230,000 homes without power



States of emergency have been declared in 21 states, and more than 14,800 flights have been canceled. pic.twitter.com/sgZryRisdz — Viral Video News (@viralvideonews3) January 25, 2026

Diehard Mavs Fans pileup due to snow and ice on Dallas highways after the game tonight pic.twitter.com/X81mwrHqNE — CLOUT CAPTURE (@Clout_Capture) January 25, 2026

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go#ice #icestorm #winterstorm pic.twitter.com/iAKe252Zwq — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Final update from the last heavy band moving through NW OKC. Not sure I’ve seen snow as heavy as it’s been in Oklahoma with temps below 10. Beautiful all at the same time. #okwx pic.twitter.com/NATQvsNRGa — Justin Hughes (@jhughes722) January 25, 2026

Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.