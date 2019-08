Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό αερίου στο Κεντάκι – Ένας νεκρός – video

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας επιβεβαίωσε πως η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, και ότι τα αίτια διερευνώνται. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως και σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη έκρηξη σαν να «ανεμοστρόβιλο». Σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκκενώθηκαν κτίρια στην περιοχή. Κάποιοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι ο αγωγός ανήκει στην εταιρεία Enbridge Inc, που σε ανακοίνωσή της τονίζει πως η γραμμή αυτή απομονώθηκε και πως στο σημείο έχει φτάσει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

@LEX18News Fire in Junction City pic.twitter.com/i3SboLvbpw

@Kentuckyweather Major fire in Moreland of Lincoln county 127 completely shut down pic.twitter.com/1BFpkWawES

— who are you ? (@austinping99) August 1, 2019