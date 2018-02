- Μια ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε τους κατοίκους του Μπέρμινγχαμ, στην Αγγλία - Το κέντρο της πόλης εκκενώθηκε, καθώς επίσης κι ένα μεγάλο θέατρο - Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του θεάτρου - Δεν υπήρξαν τραυματίες - Αστακός ήταν για ώρατο κέντρο της πόλης και το συγκεκριμένο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Ένα θέατρο στο κέντρο του Μπέρμινγχαμ, στην Αγγλία, εκκενώθηκε μετά από αναφορές για μια «ισχυρή έκρηξη». Δεκάδες αστυνομικοί απέκλεισαν το κέντρο της πόλης. Το σημείο που βρίσκεται το θέατρο είναι πολυσύχναστο. Τελικά όλα οφείλονταν σε «τεχνικό σφάλμα» και κάπως έτσι επήλθε η… λήξη συναγερμού.

Περιπολικά και διασώστες έφτασαν άμεσα στην οδό Broad Street, όπου βρίσκεται το Repertory Theatre, με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για «τεράστια έκρηξη».



Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του θεάτρου, το οποίο επίσης εκκενώθηκε άμεσα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Εξαρχής δεν υπήρχαν ενδείξεις για «άρωμα» τρομοκρατίας, ενώ επίσης δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς.

Δείτε τις εικόνες από το σημείο

BREAKING: Emergency services are currently at The Repertory Theatre on Broad Street, following reports of an explosion. Initial indications are that this was a technical fault in a staff only area. No casualties are reported. Everyone has been evacuated are are being kept safe. pic.twitter.com/ECHD2BTmG7 — Birmingham Updates (@BhamUpdates) February 13, 2018

BREAKING: Explosion ROCKS Birmingham City centre evacuated and cops everywhere after 'loud bang' https://t.co/XT5PeXpIIr pic.twitter.com/TsyDxhCUKy — Lord Braithwaite the 6th (@MarkBraithwait7) February 13, 2018

This is the scene on Broad Street in #Birmingham just up from the @BirminghamRep which has been evacuated after reports of an explosion due to a technical fault. All roads around are closed, no casualties reported. pic.twitter.com/PZMzRJqUOU — Free Radio News (@freeradionews) 13 Φεβρουαρίου 2018

Apparently #Birmingham #explosion was at Birmingham Rep theatre. All area closed off. PC said was ‘a Police Incident’ and everyone is safe. Thankfully. Two massive bangs and how anyone isn’t injured is beyond me. pic.twitter.com/VI4yYqtUia — Dave 🍿 (@Lostitnowmakeit) 13 Φεβρουαρίου 2018

Ευτυχώς λήξη συναγερμού στο Μπέρμινγχαμ

Η επίσημη αντίδραση της αστυνομίας ανέφερε: «Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Repertory Theatre έχουν κλείσει εξαιτίας μιας έκρηξης σε ένα σημείο του θεάτρου όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις λένε πως η έκρηξη οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Υπάρχει ισχυρή παρουσίας της αστυνομίας και των ομάδων διασωστών. Σας παρακαλούμε μείνετε μακριά«.

Στην συνέχεια ακολούθησε νέα ενημέρωση μέσω Twitter, στην οποία η αστυνομία ανέφερε πως όντως, ένα «τεχνικό σφάλμα» προκάλεσε την έκρηξη, Η αστυνομία ευχαρίστησε άπαντες για την αντίδρασή τους κι ενημέρωσε πως οι δρόμοι άνοιξαν ξανά.