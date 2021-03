Ισχυρός σεισμός με τσουνάμι σημειώθηκε στις 11:09 το πρωί του Σαββάτου (20.03.02021) ώρα Ελλάδας στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το μέγεθος της δόνησης είναι 7 Ρίχτερ.

Ο ισχυρός σεισμός έχει επίκεντρο την περιοχή Χονσού στις ανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, σε απόσταση 25 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Ishinomaki και 66 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Sendai.

Από τον σεισμό προκλήθηκε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας NHK.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 60 χιλιόμετρα.

Παρακολουθήστε βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού:

VIDEO: NHK street cameras captured the magnitude-7.0 earthquake in Japan earlier this morning. A tsunami warning has been issued for Miyagi Prefecture. [NHK] pic.twitter.com/nHIDc3SpdK — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 20, 2021

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo 5強 (Strong) Tsunami warning ⚠️ around Ishinomaki (Miyagi) – it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn — John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 20, 2021

Δείτε την ενημέρωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου:

Δείτε και ανάρτηση του Sky News Breaking για τον σεισμό στην Ιαπωνία: