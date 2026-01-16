Κόσμος

Ιταλία: 18χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από συμμαθητή του στο σχολείο

Η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο
Ιταλοί αστυνομικοί
Φωτογραφία (αρχείου) AP

Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα σε σχολείο της πόλης Λα Σπέτσια στην Ιταλία. Δράστης του εγκλήματος που έγινε μέσα σε τάξη τεχνικού λυκείου την Παρασκευή (16.01.2026), είναι ένας συμμαθητής του δεκαεννέα ετών.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει μαζί του στο σχολείο από το σπίτι του στην περιοχή της Λα Σπέτσια στη βορειοδυτική Ιταλία και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με νεαρή κοπέλα.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο. «Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια, Πιερλουίτζι Περακίνι.

«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

