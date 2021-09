Περισσότεροι από 500 μετανάστες έφτασαν με ένα παλιό καΐκι, στο νησάκι Λαμπεντούζα της Ιταλίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται πως το πλοιάριο αναχαιτίστηκε από περιπολικό της υπηρεσίας τελωνείων (Guardia di Finanza) περίπου 7 χιλιόμετρα από το νησί και οδηγήθηκε στο λιμάνι, διευκρίνισε το ιταλικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ανάμεσα στους μετανάστες, που πιστεύεται πως είναι πολίτες του Μαρόκου, της Συρίας, του Μπανγκλαντές και της Αιγύπτου, είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε η ίδια πηγή. Το πλεούμενο που έφτασε στην Ιταλία πιστεύεται πως απέπλευσε από τη Λιβύη.

Νωρίτερα χθες έφθασαν στο νησί 119 άνθρωποι με πέντε πλεούμενα. «Έπειτα από μερικές ημέρες κακοκαιρίας, η θάλασσα είναι ήρεμη και οι αφίξεις ξανάρχισαν», εξήγησε στο ANSA ο Τότο Μαρτέλο, ο δήμαρχος στη Λαμπεντούζα.

#Italy #Libya This overcrowded old fishing vessel just made it to #Lampedusa with ~500 people on board. Mainly from #Syria #Morocco #Bangladesh #Egypt pic.twitter.com/cIfoZO8XpQ