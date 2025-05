Ιταλία: Δολοφονημένη βρέθηκε η 14χρονη Martina Carbonaro που είχε εξαφανιστεί – «Πάω για παγωτό και επιστρέφω», τα τελευταία της λόγια

Η 14χρονη Martina Carbonaro από την Αφραγκόλα της Ιταλίας έφυγε από το σπίτι της για να φάει παγωτό με μία φίλη της και να συναντήσει τον πρώην φίλο της. Ήταν η τελευταία φορά που την είδε ζωντανή η μητέρα της.

Ύστερα από ώρες αναζήτησης, το άψυχο σώμα της βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένη κατοικία ενός επιστάτη δίπλα στο στάδιο Moccia, στην Αφραγκόλα της Ιταλίας. Ο 19χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να τη χτύπησε μέχρι θανάτου και να έκρυψε το άψυχο σώμα. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Το τελευταίο τηλεφώνημα ήρθε το βράδυ της Δευτέρας (26.05.2025). Η Μαρτίνα Καρμπονάρo τηλεφώνησε στη μητέρα της: «Πάω να πάρω παγωτό με μια φίλη και μετά επιστρέφω σπίτι». Όμως, η 14χρονη δεν επέστρεψε ποτέ. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε αργότερα, θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Η μητέρα της δήλωσε ότι η κόρη της ποτέ δεν είχε φύγει από το σπίτι χωρίς να ενημερώσει. Εκείνο το απόγευμα, είχε φύγει γύρω στις 7, φορώντας τζιν και μια μαύρη μπλούζα, λέγοντας πως θα πήγαινε για παγωτό με μια φίλη. Στη συνέχεια, είχε σκοπό να συναντήσει τον πρώην φίλο της. Μια συνάντηση που αποδείχθηκε μοιραία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Mattino, ο 19χρονος πρώην σύντροφός της, φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και να έκρυψε το σώμα της σε μια παλιά ντουλάπα μέσα σε εγκαταλελειμμένο κατάλυμα, όπου παλαιότερα διέμενε ο επιστάτης του γηπέδου “Moccia”.

Trovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola: sentito l’ex fidanzato. Il corpo di Martina Carbonaro, di cui non si avevano tracce dal 26 maggio, è stato rinvenuto in un edificio abbandonato. La procura di Napoli Nord indaga per omicidio



