Ιταλία: Ενίσχυση των μέτρων προστασίας για την Μελόνι και τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης μετά τη δολοφονία Κέρκ

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα (18/09/2025) την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τους δύο αντιπροέδρους της, Αντόνιο Ταγιάνι και Ματέο Σαλβίνι, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η προστασία τους εν μέσω αυξανόμενων απειλών και έντασης στο πολιτικό τοπίο.

Η απόφαση για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην Μελόνι και τους δύο αντιπροέδρους της ιταλικής κυβέρνησης, λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της επικίνδυνης ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, γνωστού για τις συντηρητικές απόψεις του, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει απειλές και επιθέσεις.

Το μέτρο περιλαμβάνει την χρήση τριών θωρακισμένων αυτοκινήτων με τρεις αστυνομικούς σε κάθε όχημα για τις μετακινήσεις των κορυφαίων πολιτικών στελεχών.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι «το κλίμα δεν είναι το καλύτερο» και κάλεσε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία και να ρίξουν τους τόνους.

«Δεν προσέβαλα κανέναν κατά τη σημερινή μου τοποθέτηση στη γερουσία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα.