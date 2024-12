Ιταλία: Επιχείρηση αλπινιστών για τη διάσωση 32χρονης σπηλαιολόγου

Αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση 32χρονης σπηλαιολόγου που βρίσκεται τραυματισμένη σε σπήλαιο κοντά στο Μπέργκαμο της Ιταλίας.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών και αλπινιστές συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης της Οτάβια Πιάνα, 32 ετών, από το σπήλαιο «Αμπίσο Μπουένο Φορτένο», στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Μπέργκαμο στην Ιταλία.

Στις 14 Δεκεμβρίου, η 32χρονη έπεσε από ύψος πέντε μέτρων, ενώ ήδη βρισκόταν μέσα στη σπηλιά και τραυματίστηκε στο γόνατο, στο πρόσωπο και στα πλευρά.

Οι διασώστες κατάφεραν τη Δευτέρα (16.12.2024) να την προσεγγίσουν και, στη συνέχεια, να την τοποθετήσουν σε φορείο, το οποίο έχει συνδεθεί με ατσάλινο νήμα.

Υπολογίζεται, όμως, ότι για να ολοκληρωθεί η όλη επιχείρηση διάσωσης θα χρειαστούν περίπου άλλες σαράντα οκτώ ώρες.

Η σπηλαιολόγος επικοινωνεί με το γύρω περιβάλλον αλλά είναι ψυχολογικά καταβεβλημένη.

Πριν δύο χρόνια, είχε ξανατραυματιστεί μέσα στο ίδιο σπήλαιο και χρειάστηκε να οργανωθεί ανάλογη επιχείρηση για να μπορέσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπό συνθήκες ασφαλείας.

Proseguono le operazioni per riportare in superficie Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo pic.twitter.com/S4ePi69l8L