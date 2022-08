Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο βιασμός μιας 55χρονης Ουκρανής από έναν 27χρονο αιτούντα άσυλο από τη Γουινέα, σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Πιατσέντσα, τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου.

Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε από κάτοικο της περιοχής που βρισκόταν στο μπαλκόνι του και στο βίντεο ακούγονται οι κραυγές απόγνωσης της 55χρονης.

Μάλιστα, η ηγέτιδα του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανέβασε στο Twitter μήνυμα με συνημμένο το βίντεο, φέροντας ως πηγή την εφημερίδα Il Messaggero (στην οποία εφημερίδα όμως αυτή τη στιγμή το άρθρο εμφανίζεται πλέον ως μη διαθέσιμο).

Η ανάρτηση της Μελόνι, πριν το βίντεο, ξεκινά με το μήνυμα «προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες, δεν συνιστάται για ευαίσθητο κοινό». Η ανάρτηση αναφέρει: «Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο επεισόδιο σεξουαλικής βίας κατά μιας Ουκρανής, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Πιατσέντσα από έναν αιτούντα άσυλο. Μια αγκαλιά σε αυτή τη γυναίκα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποκαταστήσω την ασφάλεια στις πόλεις μας».

La sinistra si indigna per la diffusione di questo video e lo definisce propaganda elettorale.



Nessuna indignazione invece quando un RICHIEDENTE ASILO della Guinea stupra una donna in centro a Piacenza.

Tutto ok, giusto?! pic.twitter.com/zQ9OqDMWTc