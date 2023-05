Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Μιλάνο, όταν ένα φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες οξυγόνου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες σημείωσαν πως αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά σε μία από τις φιάλες που μετέφερε το φορτηγό στο Μιλάνο και στη συνέχεια ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη. Κατά την πυροσβεστική του Μιλάνου, η φωτιά θα είχε ξεκινήσει από τον χώρο του κινητήρα του βαν. Ο οδηγός προσπάθησε μάταια να τη σβήσει.

Το όχημα μετέφερε είκοσι φιάλες οξυγόνου 32 λίτρων, ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο, το οποίο επιτάχυνε τις φλόγες.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα με εγκαύματα στο χέρι.

Η φωτιά ξέσπασε στον δρόμο Πιερ Λομπάρντο στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα και οι φλόγες άγγιξαν τα διπλανά κτήρια, όπου στεγάζεται ένα φαρμακείο και αρκετά διαμερίσματα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι καραμπινιέροι απέκλεισαν την περιοχή. Στο σημείο λειτουργεί και παιδικός σταθμός, που εκκενώθηκε εγκαίρως και όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σώα σε ασφαλές σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο βίντεο από το σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά.

#BREAKING: An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire. reports say a parked van exploded.pic.twitter.com/oljT3tyR1J