Γέφυρα κατέρρευσε σε έναν (προ κορονοϊού) πολυσύχναστο δρόμο στη βόρεια Ιταλία, ωστόσο “θύματα” ήταν μόνο 2 οδηγοί οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε πως η μήκους 260 μέτρων γέφυρα κοντά στην πόλη Άουλα, περίπου στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στη Γένοβα και τη Φλωρεντία, στο βόρειο άκρο της Τοσκάνης, κατέρρευσε στις 10.25 τοπική ώρα (11:25 ώρα Ελλάδας).

Τα μέτρα περιορισμού που επέβαλε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν μειώσει δραστικά την κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένου και του αυτοκινητοδρόμου αυτού, γνωστού ως SS330.

Μια ομάδα της πυροσβεστικής εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Δύο οδηγοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, πρόσθεσε.

Τη διαχείριση της γέφυρας είχαν προηγουμένως οι επαρχιακές αρχές προτού τεθεί υπό τη διαχείριση της ANAS, μιας εταιρίας που ελέγχεται από τον κρατικής ιδιοκτησίας όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato.

#Italy– A bridge on a normally busy provincial road in northern Italy collapsed on Wednesday but with virtually no traffic during the coronavirus lockdown, only two truck drivers suffered minor injuries, the fire brigade said.

