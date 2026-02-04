Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη Νάπολη – 22χρονη δολοφονήθηκε από τον 28χρονο αδελφό της

Μια ακόμα γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία καθώς μια 22χρονη δολοφονήθηκε από τον 28χρονο αδελφό της στο σπίτι τους στη Νάπολη, τη νύχτα της Τρίτης (3.2.26).

Το θύμα της γυναικοκτονίας η Ιλένια Μουζέλα ζούσε στην περιοχή Ποντιτσέλι στην περιφέρεια της Νάπολης στη νότια Ιταλία, όπου η κοινωνική πραγματικότητα είναι δύσκολη και οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ο αδελφός της, ο Τζουζέπε, μαχαίρωσε πισώπλατα την Ιλένια μέχρι θανάτου. Το θύμα ήταν μόλις 22 ετών ενώ ο δολοφόνος της είναι 28 χρόνων και φαίνεται πως μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν μια καλή σχέση. Ωστόσο πρόσφατα το κλίμα είχε αλλάξει μεταξύ τους, με συνεχείς εντάσεις.

VIDEO | Jlenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena e aveva il volto tumefatto e segni di percosse quando è arrivata in ospedale. La Polizia ha arrestato il fratello Giuseppe, 28 anni. #ANSA https://t.co/nMneDraZeM pic.twitter.com/08KZTXs9zf — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 4, 2026

Napoli, morte Ilenia Musella: fermato il fratello per omicidio. “Sono stato io”

https://t.co/6V1NOSKSr5 pic.twitter.com/fI6ExdN8X5 — Tg La7 (@TgLa7) February 4, 2026

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο.

Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.