Ιταλία: Οι ΗΠΑ στέλνουν πράκτορες της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – «Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

Μία απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία φαίνεται πως έχει λάβει η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία σκοπεύει να στείλει πράκτορες της ICE στη γειτονική χώρα προκειμένου να περιφρουρούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) θα μεταβούν σε αποστολή στην Ιταλία για τους Χειμερινούς ολυμπιακούς (6-22 Φεβρουαρίου), δήλωσε εκπρόσωπος της ICE .

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (HSI) της ICE θα στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICE .

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για την μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

«Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

«Είναι σαφές ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

Η ICE έχει προκαλέσει οργή στις ΗΠΑ αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη με τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο αμερικανών πολιτών από πράκτορές της αλλά και γενικότερα τις μεθόδους που χρησιμοποιεί επιδιδόμενη σε ένα κυνήγι μεταναστών μέσα σε σχολεία, εκκλησίες, χώρους εργασίας ακόμα και σπίτια.