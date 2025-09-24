Ιταλία: Οργή κατά σέξι ιερέα που διαφημίζει στο Instagram συμπληρώματα διατροφής – «Σε λίγο θα πετάξει τα ράσα» γράφουν

Άρον άρον σταύρωσον αυτόν… Όπου «αυτόν», βάλτε έναν μάλλον ασυμβίβαστο ιερέα που ζει και λειτουργεί στο Μιλάνο στην Ιταλία και που το τελευταίο διάσημα δέχεται ιερά πυρά καθώς λανσάρει μέσω των social media, συμπληρώματα διατροφής.

Ο 32χρονος ιερέας Alberto Ravagnani από το Μιλάνο, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός στα διαδικτυακά μέσα με πάνω από 272.000 followers στο Instagram και αρκετά σέξι- όπως τον χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα-, έχει εξοργίσει το ποίμνιό του για τα βίντεο που αναρτά με διαφημιστικό περιεχόμενο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε πριν μερικά 24ωρα, ο ίδιος καταγράφει την καθημερινότητά του με στιγμές με την την οικογένειά του, την προσευχή του στην εκκλησία και γυμναστική με βαριά βάρη, ενώ διατηρούσε την υγεία του με συμπληρώματα κρεατίνης, ισολευκωματίνης και Ωμέγα-3 από μια μάρκα που ονομάζεται Bond.

Μιλώντας μάλιστα στους ακολούθους του είπε στο βίντεο, ότι τα συμπληρώματα τον βοήθησαν να ανακτήσει την ενέργεια για να συνεχίσει το έργο του, προσθέτοντας: «Η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου, γι’ αυτό: Bond Supplements».

Ο Alberto χαρακτήρισε το βίντεό του ως μια πληρωμένη συνεργασία με την Bond και έγραψε στη λεζάντα: «Ιερό ναι, αλλά και υγιεινό».

Σε ένα σχόλιο πρόσθεσε: «Το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι ένας τρόπος να αγαπώ τον εαυτό μου και να σέβομαι την υγεία που μου έχει δοθεί.

Στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει 450.000 views και πάνω από 8.000 likes, είπε ότι τα συμπληρώματα «δεν με κάνουν Σούπερμαν ή Ιησού Χριστό, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Ωστόσο, η παράλληλη δραστηριότητα του Αλμπέρτο – εκτός από το ότι είναι χειροτονημένος ιερέας από το 2018 – έχει αφήσει μια πικρή γεύση σε ορισμένους ακολούθους του, οι οποίοι του έγραψαν ότι «ξεπέρασε τα όρια». Μερικά από τα αρνητικά σχόλια που έλαβε γράφουν:

«Ξεπερνάς τα όρια, Ντον, ένας ιερέας πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Συγχώρεσέ με, αλλά το εννοώ… [Είθε] ο Κύριος να σε βοηθήσει να διακρίνεις», έγραψε ένας χρήστης.

«Αγαπητέ Ντον Αλμπέρτο, επέστρεψε στην παράδοση, μόνο εκεί θα βρεις τον αληθινό δρόμο. Σε έχω στις προσευχές μου».

«Ένας ιερέας που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προώθηση της εικόνας του παρά στη φροντίδα των ψυχών έχει ήδη σταματήσει – στην πραγματικότητα – να είναι ιερέας«.

«Είμαι εντελώς άφωνος. Νομίζω ότι σύντομα θα δούμε ότι θα πετάξει τα ράσα λίγο υπερβολικά στον κόσμο… Τι απογοήτευση».

Άλλοι κατηγόρησαν τον νεαρό ιερέα ότι «οδηγεί [πολλές ψυχές] σε λάθος δρόμο» μέσω του περιεχομένου και ότι είναι «ναρκισσιστής».