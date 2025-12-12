Συμβαίνει τώρα:
Ιταλία: Παρίστανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη για να μην συλληφθεί από την αστυνομία

Ολα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά αληθινή για να είναι κανονικό άγαλμα
Ενας άνδρας από τη Γκάνα αποφάσισε να παραστήσει το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη στην Ιταλία για να αποφύγει σύλληψη.

Το ομολογουμένως απίστευτο περιστατικό με τον άνδρα που παρίστανε το άγαλμα μέσα στη χριστουγεννιάτικη φάτνη σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην πόλη Γκαλατόνε στη νότια Ιταλία.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο, πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά αληθινή για να είναι κανονικό άγαλμα.

Ο δήμαρχος πλησίασε το φάτνη και κατάλαβε ότι δεν άγαλμα αλλά ένας άνδρας που ήταν ακίνητος.

Αμεσα κάλεσε την αστυνομία με τις αρχές να ταυτοποιούν τον δράση. Επρόκειτο για έναν καταζητούμενο που είχε αποφύγει να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

