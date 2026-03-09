Ιταλία: Σεισμός 6 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ – ορισμένες μετρήσεις αναφέρουν έως και 6,3R – έπληξε την Ιταλία κοντά στη Νάπολη στις 23:03 (τοπική ώρα), 1:03 το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), ώρα Ελλάδας.

Το εστιακό βάθος του δυνατού σεισμού στη νότια Ιταλία εκτιμήθηκε στα 11 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει σε σχετικά επιφανειακή δόνηση, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 68 χιλιομέτρων βόρεια της Νάπολης και 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Πιεμόντε Μαλτέζε στην Τυρρηνική Θάλασσα.

Η περιοχή βρίσκεται στη ζώνη των Απεννίνων, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, λόγω της γεωλογικής δομής της ιταλικής χερσονήσου.