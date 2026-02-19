Ιταλία: Συγκλονίζει η μητέρα του δίχρονου αγοριού μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς και το «όχι» για νέα επέμβαση – «Όσο αναπνέει ελπίζω»

«Όσο αναπνέει, δεν θα τον αφήσω, δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε άλλες γνώμες», λέει η Πατρίσια, η μητέρα του δίχρονου Ντομένικο, μετά την άρνηση των γιατρών στην Ιταλία για νέα επέμβαση μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στο αγοράκι.

«Οι ειδικοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν, οπότε δεν θα γίνει νέα μεταμόσχευση, ωστόσο, όσο ο γιος μου αναπνέει, είναι ζωντανός, οπότε δεν θα τον αφήσω», δηλώνει για την υπόθεση που συγκλονίζει την Ιταλία και όχι μόνο η Πατρίσια, με μία ψυχική δύναμη που μόνο μία μητέρα μπορεί να έχει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη napoli.corriere.it, το τελευταίο 24ωρο η μητέρα πέρασε όλη την ημέρα στο νοσοκομείο «Monaldi» της Νάπολης, δίπλα στον γιο της Ντομένικο. Τον είδε από ένα τζάμι, ήταν δίπλα του, ήλπιζε μέχρι το τέλος, σε μία εναλλαγή συναισθημάτων που, σε λιγότερο από 24 ώρες, την οδήγησε από τη νέα ελπίδα για σωτηρία στην απογοήτευση, από την πιθανότητα μίας δεύτερης μεταμόσχευσης καρδιάς στη θλιβερή πραγματικότητα μίας αρνητικής γνώμης, από την αναμονή στην παραίτηση.

Προσευχήθηκε μαζί με τον καρδινάλιο Domenico Battaglia, ο οποίος ήταν δίπλα της και στο παιδί της. «Μου τηλεφώνησε ξανά το βράδυ και μου είπε ότι θα έρχεται κάθε μέρα εδώ για να προσευχηθεί μαζί μου», είπε η μητέρα.

Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών, ο μικρός Domenico δεν θα καταφέρει να επιβιώσει από μία νέα επέμβαση και παραμένει στη ζωή μόνο χάρη σε ένα μηχάνημα που, όμως, βλάπτει προοδευτικά τα όργανα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε άλλες γνώμες. Τώρα το μυαλό μου είναι αλλού, θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και θα το αξιολογήσουμε», είπε χθες το βράδυ, στο τέλος της πιο μακράς ημέρας ίσως από τις 23 Δεκεμβρίου.

#Napoli L’ospedale Monaldi ha rilasciato la documentazione medica legata al ricovero, alle terapie e all’operazione di trapianto subita dal bambino di 2 anni cui è stato destinato un cuore danneggiato. Ora sarà valutata dal medico legale consulente della famiglia@elenapababaloni pic.twitter.com/8CL2dOe1sR — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 19, 2026

Αναπνοή με κομμένη την ανάσα

Η Πατρίσια έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης, συνοδευόμενη μέχρι την είσοδο από τον σύζυγό της, ο οποίος την ακολούθησε και παρέμεινε μαζί της όλη την ημέρα.

Per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, le speranze sono finite. Per i medici il “cervello è compromesso” e il paziente è in coma. Molto probabilmente, come spiegano gli esperti, sarà accompagnato al fine vita in “sedazione compassionevole” pic.twitter.com/R2yw45JVG9 — Frenkie_Woody (@Frenkie_Woody) February 19, 2026

Οι δύο γονείς, με δύναμη, αποφασιστικότητα και μεγάλη διακριτικότητα, περίμεναν την απόφαση στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο τους δικηγόρους τους – τους Francesco Petruzzi και Angelo Riccio – και τους συγγενείς τους στο σπίτι. Όλοι σιωπηλοί, με την ελπίδα για μια θετική απάντηση σχετικά με τη δυνατότητα μεταμόσχευσης του παιδιού. Μια μέρα που πέρασε με κομμένη την ανάσα, ενθαρρυνόμενοι από τον αρχιεπίσκοπο της Νάπολης και τη συμβολική αγκαλιά ολόκληρης της Ιταλίας, που περίμενε μαζί τους την απάντηση, δυστυχώς αρνητική.

Η αγκαλιά

Μία απόφαση που η Πατρίσια δέχτηκε με συγκρατημένα δάκρυα, αγκαλιασμένη με τον σύζυγό της. Μέχρι το βράδυ, η μητέρα περίμενε να της παραδώσουν το αντίγραφο των εγγράφων και της έκθεσης με την οποία οι γιατροί αποφάσισαν ότι ο Ντομένικο δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα μεταμόσχευση.

Στη συνέχεια, με το αυτοκίνητο, έφυγε από το νοσοκομείο για να επιστρέψει στο σπίτι. Αποδεχόμενη την ιδέα ότι ο γιος της δεν θα τα καταφέρει, η μαμά Patrizia είπε ότι πρέπει «να είναι δυνατή, γιατί έχει άλλα δύο παιδιά». Το απόγευμα, λίγο μετά την αρνητική απάντηση των γιατρών, στο Monaldi έφτασε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Καμπανίας, Roberto Fico. «Ζήτησα από τον πρόεδρο Fico να θυμάται τον γιο μου και να μην ξεχαστεί ό,τι συνέβη. Μου το οφείλουν, για να μην ξανασυμβεί ποτέ», είπε η μητέρα.

Perdonatemi il tweet.



Per chi crede, in questa Quaresima 2026 la sofferenza della Madonna mi pare incarnata dalla forza di questa madre.

Signore accompagnali



“Patrizia, la mamma di Domenico, dopo il «no» al trapianto: «Finché respira non lo lascio»” https://t.co/G53z6wTYMe — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 19, 2026

Ο πόνος για τον μικρό Domenico είναι κοινός. Στις 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης στην Piazza Duomo στη Nola, πραγματοποιήθηκε μία πομπή με φακούς για τον μικρό Domenico. Η διαδρομή έφτασε μέχρι το άγαλμα του San Paolino. «Είναι καθήκον μας να είμαστε κοντά σε αυτή την οικογένεια», δήλωσαν ο βουλευτής Francesco Emilio Borrelli και ο περιφερειακός σύμβουλος Carlo Ceparano. «Αυτή η υπόθεση έχει συγκινήσει βαθιά όλους τους κατοίκους της Καμπανίας».

«Μικρός πολεμιστής»

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες που θα διαπιστώσουν αν υπάρχουν ή όχι ευθύνες στη διαχείριση της υπόθεσης.

«Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο προς το παρόν», δήλωσε η μητέρα. Οι σκέψεις της είναι στραμμένες στον μικρό Domenico, στη ζωή του που σβήνει σιγά-σιγά, στη δύναμη που έδειξε ο «μικρός πολεμιστής» της, ειδικά τους τελευταίους δύο τρομερούς μήνες, καταφέρνοντας να επιβιώσει ακόμη και από μια μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά.