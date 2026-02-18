Ιταλία: Βίντεο με χιονοστιβάδα να «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ – Απόκοσμες εικόνες

Μια τεράστια χιονοστιβάδα κάλυψε μια ολόκληρη πλαγιά κοντά στο θέρετρο Κουρμαγιέρ της Ιταλίας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ή τραυματισμούς.

Βίντεο που ανέβασαν χρήστες στο διαδίκτυο φαίνονται δεκάδες σκιέρ να παρακολουθούν σχεδόν ατάραχοι τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει προς το θέρετρο της Ιταλίας, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε κοντά στην κοιλάδα Βαλ Βενί. Η χιονοστιβάδα φαίνεται να κατεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, προσκρούει σε ψηλά πεύκα και στη συνέχεια καλύπτει τα πάντα με χιόνι.

Video di the_cool_uncle_87 e raffi_mi, per Meteo Valle d’Aosta, del soffio di valanga che nella giornata di ieri ha raggiunto Cervinia (AO). pic.twitter.com/56853cq61G — Italia 24H Live – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν ακόμα τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων στην περιοχή.

Incredible aerosol reaching Val Veny bottom at 3 pm today!



The avalanche is coming from the slope below Noire de Peuterey (3773 m) and what you see here is the blast of the avalanche (=no danger) reaching the Val Veny (La Zerotta lift, 1520 m)!



Via Meteo Valle d’Aosta pic.twitter.com/Cs0p1HdlQ9 — Melaine Le Roy (@subfossilguy) February 17, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα.

Πριν λίγες ημέρες 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις, ενώ εδώ και λίγες ώρες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.