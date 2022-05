Μπλόκο σε ποσότητα κοκαΐνης «μαμούθ», η οποία είχε προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν οι ιταλικές αρχές στην Καλαβρία.

Η κοκαΐνη βάρους 654 κιλών βρέθηκε μέσα σε πλοίο που μετέφερε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι του Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ναρκωτικά εντοπίσθηκαν χάρη στην χρήση σκάνερ τελευταίας τεχνολογίας και, από τους πρώτους υπολογισμούς, η πώληση των ναρκωτικών ουσιών θα μπορούσε να αποφέρει, στο οργανωμένο έγκλημα, κέρδη ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ. Την σχετική έρευνα ανέλαβε το δικαστήριο της πόλης Πάλμι στην Καλαβρία.

Τα κοντέινερ είχε νοικιάσει μια μεταφορική εταιρία με τις αρχές να αναζητούν και αυτούς που θα παραλάμβαναν την κοκαΐνη στην Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης είχε φορτωθεί από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό.

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z