Ηχηρό μήνυμα της Μέτε Φρέντερικσεν προς τον Τραμπ στη Διάσκεψη του Μονάχου: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Μπορεί να έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα η επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, όμως η πρωθυπουργός της Δανίας στην οποία ανήκει διοικητικά το νησί, Μέτε Φρέντερικσεν απαντά έμμεσα δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η στάση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σε δηλώσεις της είπε ότι η επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας «είναι ακριβώς η ίδια» κάτι που φαίνεται ότι θα έπρεπε να κάνει τη Συμμαχία να ανησυχεί.

«Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ τελειώνει. Τότε το παιχνίδι τελειώνει», είπε η Μέτε Φρέντερικσεν η οποία ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν υπήρχε κάποιο τίμημα, για το οποίο θα ήταν πρόθυμη να πουλήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, όπως έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κοφτά και ρητά η πρωθυπουργός της Δανίας απάντησε «φυσικά και όχι» και ανέφερε ότι «μπορείτε να βάλετε μια τιμή σε ένα μέρος της Ισπανίας; ή σε ένα μέρος των ΗΠΑ;», είπε, στρεφόμενη προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Αμερικανό γερουσιαστή Κρις Κουνς, οι οποίοι ήταν στη σκηνή μαζί της.

Η Φρέντερικσεν δήλωσε και πάλι ότι οι απειλές των ΗΠΑ προς τη Γροιλανδία εξακολουθούν να υπάρχουν, χαρακτηρίζοντας όμως την ασκούμενη πίεση «μη αποδεκτή».

Υπογράμμισε επίσης ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν ξεκαθαρίσει πως υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν χωρούν υποχωρήσεις, όπως αυτό της εδαφικής ακεραιότητας.

Παράλληλα, η Δανή πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να διατηρεί ισχυρή παρουσία στο νησί, τονίζοντας ότι η Δανία ήταν πάντοτε αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος, πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση μέσω ομάδας εργασίας, αλλά έχουν τεθεί ξεκάθαρα όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.