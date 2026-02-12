Κόσμος

Μαχητικά αεροσκάφη της Σουηδίας θα περιπολούν την Γροιλανδία για την επιχείρηση «Arctic Sentry» του NATO

Επίλεκτες μονάδες των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων θα αναπτυχθούν επίσης στη Γροιλανδία για εκπαιδευτικές ασκήσεις διάρκειας αρκετών εβδομάδων
Σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen
Σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen / REUTERS / Tom Little

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή του NATO με κωδική ονομασία «Arctic Sentry» που σημαίνει «Αρκτικός Φρουρός» και η Σουηδία θα ενταχθεί στις επιχειρήσεις αναπτύσσονται μεταξύ άλλων μαχητικά αεροσκάφη για περιπολίες στη Γροιλανδία.

Μαχητικά αεροσκάφη Gripen, σουηδικής κατασκευής, θα εκτελούν περιπολίες στη Γροιλανδία – αυτόνομη περιοχή της Δανίας – στο πλαίσιο της αποστολής «Arctic Sentry» («Αρκτικός Φρουρός») του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με σημερινή (12.02.2026) ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Σουηδία έχει την ευθύνη να συμβάλλει στην ασφάλεια του συνόλου των εδαφών της Συμμαχίας. Η περιοχή της Αρκτικής έχει αυξανόμενη βαρύτητα από στρατηγικής άποψης», δήλωσε ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Ισλανδία, όπου έξι βρίσκονται ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

Η συμμετοχή της Σουηδίας σε αυτήν τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ θα έχει κυρίως τη μορφή «ασκήσεων σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία της Δανίας».

Επίλεκτες μονάδες των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων θα αναπτυχθούν επίσης στη Γροιλανδία για εκπαιδευτικές ασκήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες, όπως έγινε γνωστό.

